Erneuter Stellenabbau bei Thyssen-Krupp

Der Essener Mischkonzern Thyssen-Krupp will mehr Stellen abbauen als zunächst angekündigt. Die Rede ist von bis zu 1000 Stellen in Deutschland - 1.500 weltweit. Wie der Konzern am Donnerstag (31.08.2017) angekündigt hat, soll der Abbau vor allem im Bereich Großanlagenbau geschehen.

Der Großanlagenbau und das Marinegeschäft sind in der Sparte Industrial Solutions zusammengefasst, die mit Ergebniseinbrüchen zu kämpfen hat. Ziel des jetzt angekündigten Stellenabbaus sei es, sich effizienter und schlagkräftiger aufzustellen, so Dr. Peter Feldhaus, CEO von Industrial Solutions.

Abbau bis 2020

Bereits im Juli 2017 hatte das Unternehmen die Streichung von bis zu 500 Stellen im Verwaltungsbereich angekündigt, davon bis zu 300 in Deutschland. Das Unternehmen kündigte an, auf betriebsbedingte Kündigungen verzichten zu wollen und den geplanten Personalabbau in den kommenden drei Jahren möglichst sozialverträglich zu gestalten.

Stand: 31.08.2017, 16:56