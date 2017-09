Weinlese am Dortmunder Phoenixsee

Am Dortmunder Phoenixsee wird Wein angebaut. Hellgrün leuchten die Trauben in der Sonne. Zehn Helfer stapfen die leichte Hanglage hinauf und lesen behutsam die Weintrauben. 70 Grad Oechsle Mostgewicht hat Helmut Herter gemessen und den Weinberg zur Ernte freigegeben. Er hofft auf einen guten Wein.

Helmut Herter betreut den Dortmunder Weinberg für die Emschergenossenschaft und ist zufrieden: „ Leichter Muskatton, man spürt den Einfluss des Bacchus, zuckersüß. Und deshalb sind auch hier so viele Insekten mit BVB -Trikot. Und deshalb müssen die ganz schnell weg, denn die Wespen fressen einem die Trauben innerhalb von drei Tagen weg. “ Besonders passend: Die Traubensorte heißt Phönix, das ist aber nur ein Zufall. Es handelt sich um eine Neuzüchtung, die besonders frosthart und widerstandsfähig gegen Pilze ist.

Forschungsprojekt zum Klimawandel

Begleitet wird das Projekt der Emschergenossenschaft von der Hochschule Neustadt an der Weinstraße, Studiengang Weinbau und Oenologie. Und die wurde gleich hellhörig, erklärt Regine Heimes: „ Das ist ein exotisches Projekt. Das weckt schonmal Interesse. Aber in den letzten Jahren hat sich der Weinbaugürtel nach Norden verlagert .“ Deshalb wird nun im Dortmunder Weinberg auch erforscht, ob sich die Region für den Weinbau eignet. Dazu werden zum Beispiel Boden- und Klimadaten gesammelt.

Denn der Grund für den Dortmunder „Phönixwein neues Emschertal“, wie der Tropfen heißt, ist eigentlich kein schöner: Der Klimawandel hat die Weinbauregionen nach Norden verschoben. Auch in Mecklenburg-Vorpommern, in Südengland oder auf der schwedischen Insel Gotland bauen die Menschen jetzt Wein an. Ähnliche klimatische Bedingungen gab es zuletzt in einer Warmphase im Mittelalter.

Wein wird in der Pfalz gekeltert

Allerdings gibt es im Moment in Dortmund noch Unterschiede im Vergleich zu den traditionellen Weinbauregionen in Süddeutschland, erklärt Helmut Herter „ Wir sind klimamäßig von der Sonnenscheindauer noch nicht ganz soweit wie in der Pfalz oder in Baden. Die Vegetationszeit ist hier etwa 2 Wochen kürzer, aber vor 50 Jahre wäre das nicht möglich gewesen. Wenn man die richtigen Reben anbaut, funktioniert das auf jeden Fall. “

Neue Wege also in Sachen Weinanbau. Und dafür eignet sich kaum ein Ort besser als der Phönixsee. Das Naherholungsgebiet steht symbolisch für den Strukturwandel der gesamten Region. Wo einst das Stahlwerk Phoenix-Ost stand, liegen heute luxuriöse Wohnhäuser neben dem See – und eben neben dem ersten Weinberg der Metropole Ruhr.

Die Ernte wird wetterbedingt mager ausfallen. Trotzdem wird es für etwa 100 Flaschen reichen. Ein Bio-Winzer in der Südpfalz wird den Traubensaft pressen, keltern und auf Flaschen ziehen: Phönixwein neues Emschertal 2017.

Stand: 05.09.2017, 15:49