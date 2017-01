Erste Wasserstoff-Tankstelle eröffnet im Ruhrgebiet

In Kamen eröffnet am Mittwoch (18.1.2017) die erste Wasserstoff-Tankstelle im Ruhrgebiet. Sie entsteht in der Nähe des Kamener Kreuzes und ist eine der ersten in Nordrhein-Westfalen. Der Standort in der Nähe des Gewerbegebiets Kamen Karree wurde gewählt, weil er direkt an der A1 und an der A2 liegt.

Der französische Konzern "Air Liquide" errichtet die Wasserstoff-Tankstelle neben einer Ladestation für Elektrofahrzeuge. Dafür investiert der Konzern gut eine Million Euro.

Kaum Wasserstoff-Autos in Deutschland

Die erste Wasserstoff-Tankstelle im Ruhrgebiet

Bisher gibt es fast keine Wasserstoff-Autos in Deutschland. Das liegt unter anderem an fehlenden Tankstellen. Deshalb soll bis 2023 mit finanzieller Unterstützung des Bundes ein flächendeckendes Netz aufgebaut werden. Verkehrspolitiker hoffen, dass die Menschen nach dem Bau der Tankstellen auch Autos mit Brennstoffzellen kaufen. Sie wollen verhindern, dass es genauso läuft wie bei den Elektroautos, für die es nicht genügend Ladestationen gibt.