Hammer Opposition fordert externe Prüfung im Integrationsamt

Im Amt für Soziale Integration in Hamm hat über Jahre Chaos in der Verwaltung geherrscht. Anders lassen sich die Ergebnisse eines Berichts des Rechnungsprüfungsamtes der Stadt vom 22. Juni nicht interpretieren. Die Opposition will das Thema am Dienstag (11.07.2017) noch einmal im Rat ansprechen.

Dort, wo in den vergangenen Jahren immer mehr geflüchtete und zugewanderte Menschen Deutschkurse besuchten, wurden Arbeitsverträge und Kassenführung nicht überprüft, viel zu viel Geld viel zu lange in der Tageskasse gelassen. Immer wieder verschwanden auch kleinere Beträge aus der Kasse. Das steht in einem internen Bericht der Stadt, der dem WDR vorliegt.

Mängelliste ist lang

Die Rechnungsprüfer haben eine lange Liste an Mängeln festgestellt. Nur drei Beispiele:

" Eine Bargeldentgegennahme ohne Eingabe des Kassiervorgangs in der Software (…) ist nicht zulässig und stellt einen groben Verstoß gegen die Grundsätze ordnungsgemäßer Kassenführung dar ."

" Die monatliche Kontrolle der Kassenbücher und auch die mindestens jährliche unvermutete Prüfung der Geldannahmestellen durch die Amtsleitung sind nicht erfolgt. Eine schriftliche Delegation dieser Aufgaben ist nicht erfolgt. "

" Die Abrechnungspraxis erfolgte nicht in Übereinstimmung mit den gesetzlichen Vorgaben. "

Opposition fordert Konsequenzen

Reinhard Merschhaus von der Grünen-Ratsfraktion will wissen, wer für die lange Liste der Verfehlungen verantwortlich ist, denn das stehe nicht in dem Bericht. Auch gehe der Bericht nicht darauf ein, in welcher Höhe ein Gesamtschaden entstanden sei:

" Es war zu hören, dass man das auch möglicherweise gar nicht mehr feststellen könne. Aber der Bericht geht dann auch nicht den nächsten Schritt und fragt, ob das denn strafrechtlich relevant sein könnte. Dazu kann man zum derzeitigen Stand eigentlich nichts sagen. "

Merschhaus sagt, er glaube, dass mehr Aufklärung seitens der Verwaltung und des Oberbürgermeisters gar nicht gewollt sei. Dass der Bericht nicht mehr in der Ratssitzung am Dienstag (11.07.2017) besprochen werden soll, findet der Grünen-Politiker merkwürdig: " Das ist dann schon ein Verfahren, wo man ziemlich hellhörig wird und wo ich dann auch ziemlich skeptisch bin, dass es da jemandem um Aufklärung geht oder ob es nicht darum geht, sie möglichst schnell zu beenden. "

Thema für Oberbürgermeister erledigt

Wieso die vielen offenen Fragen nicht im Rat diskutiert werden sollen, will Oberbürgermeister Thomas Hunsteger-Petermann dem WDR nicht erklären. Ein Sprecher der Stadt richtet aus, dass es dazu kein Interview vom Oberbürgermeister geben werde und verweist darauf, dass der Bericht nicht öffentlich sei.

Für Hunsteger-Petermann hat sich das Thema schon aus formellen Gründen erledigt. In einem Brief an die Opposition lässt der Oberbürgermeister aber wissen, dass es in einem Jahr einen Bericht dazu geben soll, ob die im aktuellen Bericht empfohlenen Maßnahmen umgesetzt wurden.