Verdacht auf Alkohol in Bochumer Polizeiwachen

In einem anonymen Schreiben Anfang Februar nannte der Hinweisgeber zunächst die Polizeiwache Bochum-Ost im Stadtteil Langendreer, so ein Sprecher der Polizei Bochum. Dort würden die Beamten nach ihrem Dienst Alkohol trinken und anschließend betrunken Auto fahren, heißt es in dem Brief. Daraufhin wurde die Wache überprüft und tatsächlich befand sich dort Alkohol in den Kühlschränken.

Mehrere Polizeiwachen überprüft

Anschließend ließ die Behörde noch weitere Dienststellen in Herne, Bochum und Witten überprüfen. Und auch dort wurde Alkohol in unterschiedlichen Mengen gefunden, so der Polizeisprecher. Die Dienstanweisung untersagt allerdings sowohl den Konsum als auch das Aufbewahren von Alkohol in Diensträumen.

Die Polizeiführung sei sehr betroffen, man wolle den Vorgang nun umgehend aufklären, heißt es von der Bochumer Polizei. Am Mittwoch (15.2.2017) soll die Staatsanwaltschaft informiert werden und über das weitere Vorgehen entscheiden.

Stand: 15.02.2017, 08:10