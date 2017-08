Mehr Sechstklässler müssen Gymnasien verlassen

Die Zahl der Sechstklässler, die Gymnasien verlassen mussten und am Mittwoch (30.08.2017) an neuen Schulen starten mussten, ist stark gestiegen. Nach Informationen der Bildungsgewerkschaft GEW - NRW mit Sitz in Essen sind es in diesem Jahr besonders viele.

Sechstklässler können nicht sitzenbleiben

In Essen und Düsseldorf sind laut GEW-NRW zehn Prozent der Sechstklässler betroffen. In Düsseldorf haben mehr als 130 Schüler die sechste Klasse am Gymnasien nicht geschafft. In Essen sind es sogar 170, die die Schulform wechseln müssen.

Nicht alle Gymnasiasten schaffen es bis zum Abitur

Das Problem ist, dass an Gymnasien Schüler die Schule wechseln müssen, wenn sie eine Versetzung in die siebte Klasse nicht schaffen. Die sechsten Klasse zu wiederholen ist auf dem Gymnasium nicht möglich. Schuld seien unter anderem ehrgeizige Eltern, die trotz anderslautender Empfehlung ihre Kinder an Gymnasien anmeldeten.

GEW kritisiert mangelnde Förderung an Gymnasien

Die Gewerkschaft kritisiert aber auch die Gymnasien. Sie müssten ihre Schüler besser fördern. Gesamt-, Real- und Hauptschulen seien ohnehin massiv überlastet.

