Betrunkener Fahrer rammt fünf Autos in Gelsenkirchen

Der 37-Jährige verlor laut Polizei in der Nacht auf Silvester auf einer Hauptverkehrsstraße in Gelsenkirchen die Kontrolle über sein Auto. Er beschädigte zwei geparkte Autos und prallte auf das Heck eines dritten. Dieses wurde dabei in das Heck eines vierten Wagens geschoben. Der Unfallwagen schrammte bei der Weiterfahrt mit nun gebrochener Achse ein fünftes Auto und eine Mauer, wobei er das rechte Vorderrad verlor. Zuletzt rutschte er über eine Kreuzung und blieb auf dem Gehweg stehen.

Die Polizei schätzt den Sachschaden auf 22.000 Euro. Der Fahrer stand laut Polizei "erheblich unter Alkoholeinwirkung". Ihm wurde eine Blutprobe entnommen, sein Führerschein wurde sichergestellt.

Stand: 31.12.2016, 12:20