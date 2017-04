Vermisster Jugendlicher aufgetaucht - Onkel aus U-Haft entlassen

Der Onkel des über ein Jahr lang vermissten Jörn aus Hamm ist am Dienstagabend (18.04.2017) wieder aus der Untersuchungs-Haft entlassen worden. Das Amstgericht Bielefeld hat den Haftbefehl gegen den Mann aus Herford außer Vollzug gesetzt. Der vermisste 16-Jährige war nach fast einem Jahr wieder aufgetaucht. Er und sein Onkel hatten sich am 12. April bei der Polizei in Hamm gemeldet.

Der Onkel wurde sofort in Untersuchungshaft gebracht. Er steht im Verdacht, seinen Neffen sexuell missbraucht zu haben. Er hat sich noch nicht zu den Vorwürfen geäußert. Der 16-Jährige wird zur Zeit vom Jugendamt betreut.

Video starten, abbrechen mit Escape Verschwundener Jörn wieder aufgetaucht | Aktuelle Stunde | 13.04.2017 | 02:28 Min. | Verfügbar bis 13.04.2018 | WDR

Vor fast einem Jahr verschwunden

Der 16-Jährige war zusammen mit seinem Onkel am 10. Juni 2016 spurlos verschwunden. Zunächst bestand kein Verdacht auf eine Straftat. Nach neuen Hinweisen begann die Polizei zu ermitteln. Nach ersten Erkenntnissen haben beide sich in den letzten Monaten im benachbarten Ausland aufgehalten.

Haftbefehl gegen Onkel

Im November 2016 erließ die Staatsanwaltschaft schließlich internationalen Haftbefehl gegen den Onkel. Eine Öffentlichkeitsfahndung folgte, unter anderem in der Fernsehsendung Aktenzeichen XY.