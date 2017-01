Verkaufsoffener Sonntag auch in Mülheim gekippt

Die Sonntagsruhe sei verfassungsrechtlich besonders geschützt, so das Düsseldorfer Gericht in seiner Entscheidung vom Freitag (06.01.2017). Ein besonderer Anlass für eine Sonntagsöffnung, wie es das NRW -Ladenöffnungsgesetz vorsehe, sei nicht gegeben.

Zwar sei für den Tag ein Flohmarkt vorgesehen, allerdings habe die Stadt "keine nachvollziehbare Prognose" vorgelegt, dass der Flohmarkt mehr Besucher locke als die Sonntagsöffnung der Läden als solches. Es sei "offenkundig", dass die Besucher das Rhein-Ruhr-Zentrum am Sonntag "allein zum Zwecke des Einkaufens aufsuchen würden".

Gewerkschaft Verdi hatte geklagt

Gegen den Beschluss ist die Beschwerde beim Oberverwaltungsgericht NRW in Münster möglich. Zuvor hatte das Gericht aber bereits den ebenfalls für den kommenden Sonntag (08.01.2017) geplanten verkaufsoffenen Tag im Oberhausener Einkaufszentrum Centro gekippt. Die Gewerkschaft verdi hatte in den vergangenen Wochen reihenweise geplante verkaufsoffene Sonntage in NRW gerichtlich stoppen lassen, so etwa auch in Wuppertal, Remscheid und Solingen.

Stand: 06.01.2017, 16:18