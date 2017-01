Falscher Alarm: Verdächtiges Auto in Tiefgarage gehört Rentnerehepaar

Große Polizeiaktion in der Hagener Innenstadt: In der Tiefgarage des Sparkassen-Karrees war der Polizei am Dienstagnachmittag (03.01.2017) ein "verdächtiger Pkw" gemeldet worden. Die Polizei räumte das Karree, der Bereich um das Gebäude wurde weiträumig abgesperrt. Experten des Landeskriminalamtes wurden nach Hagen gerufen, um den Wagen zu untersuchen.

Gegen 15:10 Uhr bekam die Polizei den Anruf, ein Mercedes mit offener Tür stehe in der Tiefgarage. Und auf dem Rücksitz befinde sich eine Kiste mit Gefahrstoff-Aufklebern. 300 Kunden und Mitarbeiter mussten das Gebäude verlassen.

In der Metalltonne war medizinischer Sauerstoff

Das abgesperrte Sparkassen-Karree in Hagen während des Polizeieinsatzes am Dienstagnachmittag

Um 16:28 Uhr dann die Entwarnung: Der Einsatz ist beendet. In der Kiste war nach Infos der Feuerwehr medizinischer Sauerstoff. Aber vom Fahrer oder der Fahrerin fehlte zunächst jede Spur. Am frühen Abend konnte die Polizei den Wagenbesitzer ausfindig machen: Ein Rentner, der mit seiner Frau gerade beim Arzt saß. Sie benötigt den Sauerstoff für ihre Behandlung.

Große Aufregung also letztlich ohne Gefahr - und doch sagte uns die Hagener Polizei auf Nachfrage: Lieber einmal mehr die Polizei anrufen und verdächtige Beobachtungen melden, als einmal zu wenig. Die Beamten sind froh über aufmerksame Bürger.

Stand: 04.01.2017, 05:43