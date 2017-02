Spurensuche nach Raubmord in Bochum dauert an

Eine Woche nach dem Raubüberfall in der Wohnung eines Seniorenpaares in der Bochumer Innenstadt, hat die Polizei immer noch keine heiße Spur. Die Fahndung nach einem möglicherweise verkleideten Paketboten, den die 79-jährige Frau wahrscheinlich selbst in die Wohnung gelassen haben könnte, blieb ohne Erfolg.

Befragung von Passanten in Tatortnähe

Die Polizei hat einen Mantrailerhund eingesetzt

Am Mittwoch (15.02.2017) setzte die Polizei einen Mantrailerhund ein - die Auswertung der Spuren dauert an. Am Freitagmorgen (17.02.2017) befragten Einsatzkräfte Passanten, die in der Nähe des Tatortes unterwegs waren und dies möglicherweise auch in der Woche davor waren, als die Tat sich ereignet hat. Dabei war eine 79-jährige Frau ums Leben gekommen. Ihr bettlägeriger Ehemann erlitt so schwere Verletzungen, dass er zeitweise ebenfalls in Lebensgefahr schwebte. Er liegt immer noch auf der Intensivstation eines Krankenhauses und ist nicht vernehmungsfähig. Sein Zustand ist nach Angaben der Polizei stabil. Sie schließt ihn als Tatverdächtigen aus.

Ehemann immer noch vernehmungsunfähig

Die Polizei fand das Ehepaar erst am Morgen des Samstags (11.02.2017) - etwa 18 Stunden nach dem Überfall. Nachbarn hatten die Rufe des verletzten Ehemannes gehört und Alarm geschlagen. Die Frau war zu dem Zeitpunkt bereits tot. Die noch am gleichen Tag angeordnete Obduktion hatte ergeben, dass der oder die Täter mit äußerster Brutalität vorgegangen waren.

Um wie viele Täter es sich handelt, und ob etwas gestohlen worden ist, konnte die Polizei nicht sagen.

