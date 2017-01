Millionen für A40 Ausbau in Essen

Für die Autofahrer soll sich dadurch einiges verbessern. Es soll dort künftig weniger Staus geben, so die Stadt Essen in einer Mitteilung. Die Anschlussstelle Frillendorf soll weiter vom Dreieck Essen-Ost, an dem die A52 abzweigt, entfernt sein. Der Verkehr soll sich dort nicht mehr knubbeln, dadurch entstünden weniger Rückstaus.

Die Essener, die in Frillendorf auffahren wollen, sollen nach dem Ausbau wieder auf die Autobahn kommen. Momentan ist die Auffahrt komplett gesperrt und die Autofahrer müssen weite Umwege fahren, um auf die A40 zu kommen. Bis es soweit ist, stehen allerdings erst einmal zwei Jahre Bauzeit an. Los gehen die Arbeiten im Frühjahr.

Stand: 25.01.2017, 07:51