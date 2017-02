Urteil in Herner Mordprozess erwartet

Im Fall um den gewaltsamen Tod einer Hernerin im vergangenen Jahr wird am Freitag (10.02.2017) vor dem Bochumer Landgericht das Urteil erwartet. Ein 36-jähriger Mann soll eine Frau zuerst sexuell bedrängt und dann erwürgt haben.

Obdachlose tot aufgefunden

Der Fall hatte im vergangenen Jahr für Aufsehen gesorgt: Auf einer Halde in Herne-Wanne hatten Fußgänger im Gebüsch eine Tote entdeckt. Die Frau war einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen. Bei der Getöteten handelte es sich um eine Obdachlose aus Düsseldorf.

Ermittlungen führten die Polizei zu einem 36-Jährigen aus Gelsenkirchen. Dieser gestand eine Frau in Herne sexuell bedrängt und anschließend erwürgt zu haben. Anschließend habe er die Tote im Gebüsch versteckt.

Verdächtiger führt Polizei zu zweiter Leiche

Doch der Verdächtige und die Polizei sprachen scheinbar von unterschiedlichen Taten: Als der 36-Jährige die Beamten zu einer Stelle im Stadtgarten in Wanne führte, an der er die Tote versteckt haben wollte, fanden die Ermittler in den Büschen eine weitere Frauenleiche. Bei der zweiten Toten handelte es sich um eine seit acht Tagen vermisste 38-Jährige aus Herne.