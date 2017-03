Sechs bis sieben Jahre Haft für Täter nach Essener Tempel-Anschlag

Die Täter des Anschlags auf den Essener Sikh-Tempel wurden zu mehreren Jahren Haft verurteilt. Der angeklagte Yusuf aus Gelsenkirchen muss nun wegen versuchten Mordes und schwerer Körperverletzung sieben Jahre ins Gefängnis. Mohammed aus Essen aus den gleichen Gründen sechs Jahre und neun Monate. Der dritte Täter Tolga, der aus dem niederrheinischen Schermbeck stammt, wurde wegen Verabredung zum Mord zu sechs Jahren Haft verurteilt. Die Urteile wurden nach Jugendstrafrecht gefällt.

Urteile nach Jugendstrafrecht

Richter Volker Uhlenbrock eröffnet die Sitzung

Wie der gesamte Prozess fand auch die Urteilsverkündung unter Ausschluss der Öffentlichkeit statt. Trotzdem drang einiges nach außen: Vor allem der Hauptangeklagte, Yusuf, soll sich in den Verhandlungen geläutert gegeben haben. "Yusuf tut die Sache leid. Er kann selbst nicht verstehen, wo er da reingeraten ist" , sagt sein Verteidiger Burkhard Benecken. Ob das wirklich stimmt, ist fraglich.