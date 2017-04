Fünf Verletzte bei Unfall auf der A42

Zwei Autos waren am Samstagabend (29.04.2017) auf der Autobahn 42 an der Anschlussstelle Gelsenkirchen-Zentrum kollidiert. Dabei war ein Auto laut Feuerwehr von der Fahrbahn abgekommen, rund 50 Meter über einen Grünstreifen gerutscht und in ein weiteres Fahrzeug gekracht. Dessen Fahrer wurde eingeklemmt, seine Ehefrau und ein Kind konnten den Wagen leicht verletzt verlassen.

Die Rettungskräfte mussten an der Unfallstelle erst das Autodach entfernen, um den Mann aus dem Fahrzeug zu befreien. Auch die Insassen des anderen Fahrzeugs konnten aus ihrem Wagen klettern. Die Verletzten kamen ins Krankenhaus.

Stand: 30.04.2017, 09:24