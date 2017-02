Türkische Regierung lädt 10.000 Anhänger nach Oberhausen

Die türkische Regierung hat zum Wochenende eine Großveranstaltung im Ruhrgebiet angemeldet. Ministerpräsident Binali Yildirim will in der Arena Oberhausen für ein umstrittenes Referendum werben. Damit könnte Staatspräsident Recep Tayyip Erdogan seine Macht ausbauen. Darüber dürfen auch in Nordrhein-Westfalen lebende türkische Staatsangehörige entscheiden.

Mehr als 10.000 Anhänger der Europäisch-Türkischen Demokraten werden in der Arena in Oberhausen erwartet. Die Organisation steht der Regierung in Ankara nahe. Mit Bussen sollen die Anhänger auch aus anderen Städten nach Oberhausen gebracht werden.

Linke organisiert Protest

Der türkische Ministerpräsident Binali Yildirim

Die Jugendorganisation der Partei "Die Linke" hat bei der Polizei eine Gegendemonstration angemeldet. Der Titel lautet: "Nein zum Präsidialsystem in der Türkei" . Mit bis zu 500 Teilnehmern rechnet die Partei.

"Der Auftritt des türkischen Ministerpräsidenten ist nicht nur schädlich für die Demokratie in der Türkei, die mit einem Präsidialsystem quasi abgeschafft wird. Er ist auch integrationsfeindlich für die in Deutschland lebenden türkischen Mitbürger" , heißt es in einem Flugblatt der Linken.

Weitere Demonstrationen befürchtet

Die Polizei in Oberhausen wird am Wochenende alle Hände voll zu tun haben. Sie rechnet noch mit weiteren Gegendemonstrationen. Im Laufe der Woche sollen Abstimmungsgespräche geführt werden. Ein zweiter Schauplatz für einen Großeinsatz könnte das Stadion von Rot-Weiß Oberhausen werden. Der Regionalligist spielt gegen die zweite Mannschaft von Borussia Dortmund. Nach der Sperrung der Südtribüne in Dortmund könnte ein Großteil der Fans das Reserve-Team beim Auswärtsspiel in Oberhausen begleiten. "Wir werden mit genügend Einsatzkräften vor Ort sein, um auf alle Eventualitäten vorbereitet zu sein" , sagt Polizeisprecher Tom Litges.

Stand: 14.02.2017, 14:37