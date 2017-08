Trinkhallen-Tour Ruhr startet

Am Montag (07.08.2017) starten Jazz-Musiker eine besondere Tour durchs Ruhrgebiet. Drei Wochen lang spielen sie in Kiosken und Trinkhallen unter anderem in Herne, Bochum, Dortmund und Essen.

Das Bassklarinetten-Ensemble "Die Verwechslung" will den künstlerischen Austausch an Kiosken in Gang bringen, weil dort alle gesellschaftlichen Schichten vertreten sind. Die Konfrontation mit improvisiertem Free Jazz und der Dialog mit dem Publikum sollen im Vordergrund stehen.

In diesem Jahr sind erstmals Gastmusiker aus Belgien dabei. Dort soll die Musik-Tour dann als Austausch im Oktober stattfinden. Erste Station im Ruhrgebiet ist eine Bochumer Trinkhalle in der Herner Straße.