Zwei Bochumer sollen russischen Auto-Verkäufer getötet haben

Zwei Männer, die ein Luxusauto kaufen wollten, sollen den Verkäufer des Wagens in Bochum umgebracht haben. Das gab die Polizei Bochum am Freitag (27.01.2017) bekannt. Der Verkäufer des Wagens kommt aus Russland. Er hatte den Wagen im Internet angeboten. Für eine Probefahrt war der Verkäufer nach Troisdorf angereist, wo der Wagen bei Verwandten untergestellt war.

Verwandte erstatteten Vermisstenanzeige

In diesem Wittener Waldstück war die Leiche abgelegt worden

Die Probefahrt ging nach Bochum-Langendreer, zum Wohnort des 32-jährigen Bochumer Kaufinteressenten. Dort sollte die Vertragsabwicklung erfolgen. Ab dem Nachmittag gab es dann kein Lebenszeichen mehr von dem 29-jährigen Verkäufer. Daraufhin erstatteten die Angehörigen in Troisdorf eine Vermisstenanzeige. Im Rahmen der Ermittlungen erhärtete sich der Verdacht, dass die beiden Bochumer den vermissten Autoverkäufer getötet haben.

Tatverdächtige sollen gestanden haben

Die Tat ereignete sich bereits am Montag (16.01.2017). Die Obduktion am Donnerstag (26.01.2017) ergab zweifelsfrei, dass der Autoverkäufer getötet worden ist. Die Leiche des Russen wurde in einem Waldstück bei Witten gefunden. Die beiden mutmaßlichen Täter sitzen in Untersuchungshaft und sollen ihre Tat laut Polizei bereits gestanden haben.

Stand: 27.01.2017, 10:00