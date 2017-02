Apple-Chef besucht Dortmunder Ladenbau-Firma

Nur eineinviertel Stunden dauerte die kurze Visite im münsterländischen Vreden. Tim Cook zeigte sich offen und interessiert an der Produktion von Möbeln, die seine Läden ausstatten. Er unterhielt sich mit den Beschäftigten von Dula , die erst am Morgen von dem internationalen Besuch erfahren hatten. Dabei erfuhr er eine Menge über die Besonderheiten von Holzmaserungen und ihre Verarbeitung zu Laden-Möbeln.

Keine Aussage über Stückzahlen

Apple-Chef Tim Cook (links) guckte sich interessiert um

In der Groß-Tischlerei des Dortmunder IHK-Präsidenten Heinz-Herbert Dustmann in Vreden werden die Vitrinen und Auslagen für iPhones, Tablets oder MacBooks hergestellt und nach ganz Europa ausgeliefert. Dabei lassen sich Schubladen berührungslos öffnen oder Geräte werden in der Auslage kabellos aufgeladen werden können. Für Dula ist Apple der wichtigste Kunde. Über Stückzahlen oder den Umsatz wird allerdings größtes Stillschweigen gewahrt.

Apple-Chef sichert Partnerschaft für immer zu

Der Besuch sollte auch eins signalisieren: Eine gute Zusammenarbeit mit deutschen Zulieferern aus dem Mittelstand ist dem Apple Konzern wichtig. Firmenchef Heinz-Herbert Dustmann bekam die Zusicherung, dass dies eine Partnerschaft für immer sei. Der US-Konzern hält also nichts von einer Politik des „Einmauerns“, sondern schätzt die Vorzüge globaler Liefer- und Handelsströme – anders als der neue US-Präsident.







