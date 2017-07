Essener Stahlriese Thyssen-Krupp will 2.500 Stellen streichen

Thyssen-Krupp will in der Verwaltung bis zu 2.500 Stellen streichen. Das hat das Unternehmen am Dienstag (11.07.2017) mitgeteilt. Dadurch will der Konzern die Verwaltungskosten bis 2020 von 2,4 Milliarden Euro um 400 Millionen Euro senken. Der Abbau von Arbeitsplätzen sei dafür unvermeidlich.

Thyssen-Krupp beschäftigt derzeit 18.000 Menschen in der Verwaltung. In den nächsten drei Jahren würden davon etwa 2.000 bis 2.500 Stellen wegfallen, davon rund die Hälfte an deutschen Standorten. Der Hauptsitz in Essen ist der größte Verwaltungsstandort. Es ist damit zu rechnen, dass hier die meisten Stellen abgebaut werden.

Abbau Teil des Effizienzprogramms

Laut der Pressestelle von Thyssen-Krupp ist die Reduzierung der Arbeitsplätze Teil des Effizienzprogramms, das 2011/2012 gestartet ist. Die gesunkenen Stahlpreise hatten Spuren in der Bilanz des Industriekonzerns hinterlassen.

Der Konzern will den Stellenabbau sozialverträglich gestalten. Bestehende tarifliche Vereinbarungen sollen laut Pressestelle eingehalten werden. Die zuständigen Gremien der Mitbestimmung sollen wie gewohnt einbezogen werden. Die Details der einzelnen Maßnahmen zur Kosteneinsparung werden derzeit noch konkretisiert.