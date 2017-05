Thyssen-Krupp plant Bau eines neuen Werks in NRW

Hintergrund der Äußerung waren Demonstrationen am Mittwoch (03.05.2017). Tausende Arbeiter demonstrierten in Duisburg gegen die geplanten Sparprogramme und die Fusion der Stahlsparte mit dem indischen Hersteller Tata.

Der größte deutsche Stahlkonzern hatte angekündigt, in den kommenden drei Jahren in der europäischen Stahlsparte ungefähr 500 Millionen Euro einsparen zu wollen. Am Donnerstag (04.05.2017) will der Aufsichtsrat der Stahlsparte über das geplante Sparprogramm beraten. Beschlüsse werden von der Sitzung allerdings nicht erwartet.

Stand: 04.05.2017, 10:05