Thyssen-Krupp Mitarbeiter demonstrieren in Duisburg

Die IG Metall erwartet am Mittwoch (03.05.2017) mehrere tausend Stahlmitarbeiter von Thyssen-Krupp zu einer Großkundgebung in Duisburg. Am Werk Hüttenheim wollen die Mitarbeiter gegen den geplanten Sparkurs in der Stahlsparte demonstrieren. Die IG Metall fordert in einem Aufruf " Klarheit über die Zukunft unserer Stahlstandorte. "

Große Einschnitte befürchtet

Der Betriebsrat und die Gewerkschaft haben ausgerechnet, dass durch die drohenden Einsparungen rund 4000 Arbeitsplätze in ganz in Europa bedroht sind. Demnach sind allein am Standort im Duisburger Süden mindestens 350 Stellen in Gefahr.