Gelsenkirchen: Tatverdächtiger in Barcelona gefasst

Nach dem gewaltsamen Tod einer 26 Jahre alten Frau ist ein Tatverdächtiger gefasst worden. Er sei am Samstag (05.08.2017) in Barcelona bei einem Großeinsatz festgenommen worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft Essen am Sonntag (06.08.2017) mit.

Bei dem festgenommenen Mann handelt es sich um den Freund des Opfers. Nach dem 35-Jährigen wurde in der letzten Woche öffentlich gefahndet. Er steht im Verdacht, die junge Frau getötet zu haben. Die Leiche war am vergangenen Montag in ihrer Wohnung im Gelsenkirchener Stadtteil Horst gefunden worden.

Nach eigenen Angaben haben die Ermittlern bei der Suche nach dem Mann mit Zielfahndern aus Frankreich und Spanien kooperiert. So habe man den Fluchtweg über Belgien und Frankreich bis nach Barcelona verfolgen können.

Die Essener Polizei teilte mit, dass der Mann vorerst in Barcelona in Haft bleibt. Vernommen werden soll er erst in Deutschland. Wann genau er nach Deutschland gebracht wird, ist noch unklar.

Stand: 07.08.2017, 11:42