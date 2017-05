Zehntausende bei DORTBUNT

„DORTBUNT“ hieß es wieder am Wochenende (06. und 07.05.2017). Zum zweiten Mal fand das Kulturfestival mitten in der Dortmunder Innenstadt statt. Zehntausende Besucher kamen bei gutem Wetter. Auf 11 Bühnen wurden Klassik, Rock, Hip Hop, Comedy, Theater sowie Poetry Slam geboten - insgesamt rund 125 Stunden Programm. Für die Besucher alles kostenlos.

Sommerlich und rappelvoll

Vor allem am Samstag (06.05.2017) war das Festival ein Besuchermagnet. Überall war was los: Im Stadtgarten feierten die Juicy Beats-DJs Dash, Carsten Helmich und Mahan feierten zu elektronischer Musik mit den Besuchern auf der Tanzwiese. Auf dem Hansaplatz wurde gerockt, Rap und Reggae an der Reinoldikirche, Kabarett und Comedy gab es am Alten Markt.

Rappelvoll war der Friedensplatz: Bei untergehender Sonne feierte das Publikum BVB-Sängerin Jo MarieDominiak und Ruhrpott Rapper Der Wolf fast noch mehr als die dänische Sängerin Aura Dione, die gleich danach ihren Welthit "I will Love You Monday" brachte. Für die Licht-Performance, bei der die Besucher mit ihren Smartphones leuchten sollten, war es da allerdings noch zu hell.

Familiensonntag

Der Sonntag (07.05.2017) startete mit einem Friedensgebet der Religionen. Dann standen die Familien im Mittelpunkt. Auf dem Friedensplatz konnte jeder bekannte Lieder mitsingen. Danach präsentierte sich dort das Ballett. Alle Sparten des Dortmunder Theaters gaben Einblick in ihr Repertoire.

Deutliches Zeichen gegen Rechts

Die Veranstaltung sollte zeigen, wie vielfältig und bunt Dortmund ist. Ein Bündnis aus Institutionen, Vereinen, Verbänden, Initiativen, Kirchen, Gewerkschaften und Kulturschaffenden wollte deutlich machen, dass die Westfalenmetropole keine Hochburg der Rechtsextremen ist.