Bombe in Mülleimer in Mülheim gefunden

Am Dienstagabend (11.07.2017) wurde in Mülheim an der Ruhr der Fund einer Stabbrandbombe an der Großenbaumer Straße gemeldet. Die Feuerwehr hat dann dort auch einen metallischen Gegenstand in einer Mülltonne gefunden. Der betroffene Bereich wurde weiträumig abgesperrt, weil erst geklärt werden musste, wie gefährlich die Bombe noch war.

Der Kampfmittelbeseitigungsdienst hat festgestellt, dass die Stabbrandbombe aus dem Zweiten Weltkrieg bereits ausgebrannt war. Die Bombe wurde gesichert und abtransportiert. Nach 3 Stunden war der Einsatz beendet. Woher sie kam, ist noch unklar.

Stand: 12.07.2017, 08:27