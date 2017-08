Spatenstich für Mega-Paketzentrum in Bochum

Am Montag (21.08.2017) ist Spatenstich für ein Mega-Paketzentrum der DHL in Bochum. Das Unternehmen investiert in den Standort und will auf dem Grundstück des ehemaligen Opel-Werks in Bochum-Laer Europas größtes und modernstes Paket-Verteilzentrum bauen.

50.000 Pakete pro Stunde

2019 soll die Riesenanlage in Betrieb genommen werden. Dann sollen bis zu 50.000 Pakete pro Stunde sortiert werden können. Das rund 140.000 Quadratmeter große Zentrum soll die Leistungsfähigkeit des gesamten DHL -Paketnetzes weiter steigern und rund 600 neue Jobs schaffen.

Alte Opel-Hallen sind verschwunden