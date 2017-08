SinnLeffers lässt Insolvenz hinter sich

Das teilte der Sprecher des Insolvenzverwalters am Dienstag (01.08.2017) mit. Geschäftsführer Friedrich-Wilhelm Göbel betonte in einer Mitteilung an die rund 1.300 Beschäftigten: " Dies ist der Start in eine stabilere Zukunft der SinnLeffers".

Göbel sieht allerdings noch große Herausforderungen. Dem Branchenfachblatt "Textilwirtschaft" sagte er: "Die Arbeit fängt jetzt erst an." Das Angebot der 20 Filialen soll in Zukunft stärker an die lokale Nachfrage angepasst werden. Auch das Online-Standbein soll gestärkt werden. Außerdem ist eine Erweiterung des Gastronomieangebots in den Filialen geplant.

Neue Filialen geplant

Göbel will künftig sogar wieder expandieren, und zwar um eine bis zwei Filialen pro Jahr. Für 2018 sei mindestens eine Neueröffnung fest eingeplant, kündigte er an. Das Hagener Unternehmen hatte im September 2016 wegen andauernder Verluste eine Insolvenz in Eigenverwaltung beantragt.