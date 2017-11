Siemens streicht 640 Stellen in Mülheim

An den beiden weiteren Standorten in Nordrhein-Westfalen in Essen und Duisburg seien keine Einschnitte geplant. Siemens beschäftigt in Mülheim derzeit rund 4.700 Mitarbeiter. Weltweit will der Konzern rund 6.900 Stellen streichen, davon die Hälfte in Deutschland. Gasturbinenwerken in Leipzig, Görlitz und Offenbach will Siemens komplett schließen. Siemens leidet unter fehlenden Aufträgen und einem Preisverfall in den Sparten Kraftwerke und Antriebe.

Widerstand gegen die Pläne war bereits im Vorfeld vom Betriebsrat und von der IG Metall geäußert worden. Sie kündigten Protestaktionen an.