Verschärfte Sicherheitsvorkehrungen bei Schalke-Spiel

Nach dem Anschlag auf den Mannschaftsbus des BVB am 11.04.2017 verschärft die Polizei am Donnerstag (20.04.2017) die Sicherheitsvorkehrungen beim Schalker Viertelfinalspiel in der Europa League gegen Ajax Amsterdam.

Busse werden von bewaffneten Polizisten gesichert

Die Mannschaftsbusse sollen nicht nur von der Polizei zur Arena begleitet, sondern von bewaffneten Beamten gesichert werden, ebenso wie die Anfahrtswege.

Es sollen mehr Polizeikräfte im Einsatz sein als beim Derby gegen Borussia Dortmund. Dieses Spiel ist normalerweise das bestgesicherte der Saison. Außerdem soll ein Wasserwerfer offen zu sehen sein und auch die Beamten sollen ihre Maschinenpistolen offen tragen.