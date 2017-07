Herne rüstet sich für Kirmesstart

Rund vier Millionen Menschen werden ab Freitag (04.08.2017) wieder in Herne erwartet. Dann wird dort mit der Cranger Kirmes wieder das größte Volksfest in NRW eröffnet. Am Dienstag (25.07.2017) hat die Stadt alle wichtigen Informationen rund um die diesjährige Kirmes bekanntgegeben.

Nach dem Ende der Rheinkirmes in Düsseldorf läuft der Aufbau auf Crange mittlerweile auf Hochtouren. Jeden Tag treffen die nächsten Schausteller in Herne ein und wollen ihre Buden und Fahrgeschäfte aufbauen. Am Ende sollen rund 500 einen Platz auf der Kirmes finden.

Betonklötze bremsen Verkehr

Ein besonderer Fokus wird in Herne in diesem Jahr auf das Thema Sicherheit gelegt. Nach den Anschlägen des vergangenen Jahres hat die Stadt ihr Sicherheitskonzept noch einmal ausgeweitet. Insbesondere an den Zufahrten zum Kirmesgelände wurde weiter nachgebessert: Dicke Betonklötze auf diesen Wegen sollen den Verkehr verlangsamen und verhindern, dass Auto- oder Lkw -Fahrer einfach auf den Kirmesplatz fahren können.

Erstmals setzt die Polizei auf der Cranger Kirmes in diesem Jahr auch auf Videobeobachtung. Dazu wird eine mobile Videostation auf dem Platz installiert, die immer an den aktuellen Hotspots positioniert werden kann. Damit will die Polizei zum einen Straftaten durch direktes Eingreifen verhindern, aber auch Hinweise auf Straftäter sammeln.

Keine Einzäunung des Geländes

Eine Einzäunung des Geländes wie im vergangenen Jahr beim Münchener Oktoberfest wird es aber nicht geben, sagt die Sicherheitsbeauftragte der Cranger Kirmes Sabine Marek. „ Eine Einzäunung hat zum einen zur Folge, dass man sich auch mögliche Fluchtwege für den Notfall zu macht. Und wir müssen ja auch den Anwohnern noch die Zugänge zu ihren Häusern und Wohnungen frei lassen .“