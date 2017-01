Mülheim will Kohle in Shisha-Bars verbieten

Die Stadt Mülheim an der Ruhr will Konsequenzen aus den hohen Kohlenmonoxid-Werten in Shisha-Bars ziehen und das Abbrennen von Kohle in den Bars verbieten. Am Wochenende waren bei Kontrollen zum Teil sehr hohe Konzentrationen gemessen worden.

Kohle-Verbrennung soll verboten werden

In einer Shisha-Bar war der CO -Wert um fast das Zehnfache des noch als unbedenklich geltenden Wertes erhöht. Laut einer Sprecherin des Mülheimer Ordnungsamtes soll deshalb nun das Abbrennen von Kohle in den Shisha-Bars verboten werden.

Gefährliche CO-Werte in Shisha-Bars | Lokalzeit Ruhr | 23.01.2017 | Verfügbar bis 30.01.2017 | WDR

" Durch die Verbrennung der Kohle entstehen die hohen CO -Werte in der Raumluft ", sagt Christiane Bargartzy vom Mülheimer Ordnungsamt, " daher besteht für die Gäste und Mitarbeiter die Gefahr einer Kohlenmonoxidvergiftung ".

Entzug der Gewerbeerlaubnis droht

Kohlenmonoxid ist geruchs- und farblos. Hohe Konzentrationen verursachen zunächst Kopfschmerzen und führen letztendlich zum Tod. Shisha-Bars, die gegen das künftige Verbot verstoßen, drohe der Entzug der Gewerbeerlaubnis.

Stand: 24.01.2017, 07:59