Schwerer Unfall auf der A1

In den Unfall am Donnerstagnachmittag (26.01.2017) auf der Autobahn 1 in Fahrtrichtung Bremen waren drei Pkw und ein Lkw verwickelt. Der Unfallhergang ist noch unklar. Fest steht, dass mindestens ein Beteiligter eingeklemmt und schwer verletzt wurde.

Der Verkehr staut sich derzeit bis nach Hagen zurück. Deshalb wurden Teile des Westhofener Kreuzes gesperrt. Voraussichtlich bleibt die A1 zwischen Schwerte und dem Kreuz Dortmund/Unna bis in die frühen Abendstunden gesperrt.

Auf der Gegenfahrbahn Richtung Köln gibt es einen kilometerlangen Rückstau durch Gaffer. O-Ton Polizei: " Richten Sie Ihren Blick auf den Verkehr und fahren Sie zügig an der Unfallstelle vorbei! "

Stand: 26.01.2017, 16:00