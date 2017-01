Essener Schule wegen Schadstoffen geschlossen

Tetrachlorethen - so heißt der Stoff, der in mehreren Räumen der Grundschule an der Ruhr in Essen-Kettwig erhöht vorkommt. Er wird als Lösungsmittel bei der chemischen Reinigung in der Metall- oder Papierindustrie verwendet. Schon seit einiger Zeit laufen Messungen an der Schule. Jetzt liegen genauere Ergebnisse vor.

Demnach haben mehrere Räume in einer Gebäudehälfte den Grenzwert von 100 Mikrogramm pro Kubikmeter Luft überschritten. Tetrachlorethen gilt in höheren Mengen unter anderem als krebserzeugend. Darum hat die Stadt nun reagiert und die Schule vorsorglich mit sofortiger Wirkung bis auf weiteres geschlossen.

Für rund 150 Schüler und deren Lehrer bedeutet dies nun: Umziehen. Die Unterricht für die Erst- und Zweitklässler soll nun in einer Grundschule in der Nähe stattfinden, die Klassen vier und fünf werden in einer gegenüberliegenden Realschule untergebracht. Wegen des organisatorischen Aufwands haben die Kinder am Dienstag (31.01.2017) aber erst mal schulfrei.

Suche im Umfeld der Schule

Unterdessen machen sich die von der Stadt Essen beauftragten Experten an die Arbeit, den Ursprung des Schadstoffs zu ermitteln. Dieser sei zurzeit noch völlig unklar, so die Stadt. Gesucht wird im Umfeld der Schule - offenbar nach früheren Betrieben, die den Stoff verarbeitet haben könnten.

Auch eine angrenzende Kindertagesstätte wurde auf den Schadstoff untersucht. Ergebnisse hierzu liegen laut Stadt aber erst in zehn Tagen vor.

Stand: 31.01.2017, 13:42