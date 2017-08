Erste Schule für Flüchtlingskinder in Hagen

In Hagen öffnet am Mittwoch (30.08.2017) eine Schule nur für Flüchtlingskinder, die erste im Regierungsbezirk Arnsberg. In einem ehemaligen Schulgebäude sollen bis zu 100 Kinder unterrrichtet werden. Bis vor kurzem wurde das Gebäude noch als Flüchtlingsunterkunft genutzt. Das Ganze ist auch eine Notlösung: Die Hagener Schulen haben durch Zuwanderung 3.000 Schüler mehr als noch vor fünf Jahren erwartet.

Viel Unterstützung für Schüler

Geplant ist eine individuelle Förderung in kleinen Klassen. Deshalb wurden für die neuen Schüler sieben zusätzliche Stellen geschaffen. Sechs Lehrer und eine Schulsozialarbeiterin werden die Kinder betreuen. Unterstützung gibt es auch vom Jugendforum und den Kirchengemeinden in der Umgebung.

Eingliederung in Regelschule

Ziel sei es, den jungen Zuwanderern die Eingliederung in eine Regelschule zu erleichtern, erklärt Jochen Becker, Leiter des Fachbereichs Bildung der Stadt Hagen. "Wenn die Schule das was wir uns von ihr erhoffen leistet, dann wird es gelingen, die Kinder genau an die Schule zu bringen, wo sie dann hinterher auch einen guten Abschluss machen werden."

Vorbild Mülheim

In Mülheim gibt es seit einem Jahr eine Schule mit ähnlichem Konzept. Viele der Schüler dort haben noch nie eine Schule besucht und müssen deshalb erst einmal lesen und schreiben lernen. Außerdem wird zum Beispiel der Umgang mit einem Lineal oder einer Schere trainiert. Daneben werden den Kindern auch Umgangsformen beigebracht. Nach zwei bis drei Jahren wechseln die Kinder dann auf eine Regelschule.