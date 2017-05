Schuss bei Streit in Duisburg-Marxloh

Bei einem Streit auf der Wolfstraße in Duisburg-Marxloh ist am späten Dienstagabend (03.04.2017) ein Schuss gefallen. Verletzte gab es nach derzeitigem Ermittlungsstand nicht, so die Polizei. Die Hintergründe sind noch unklar.

Zahlreiche Beteiligte

Laut Polizei waren mehrere Männer verschiedener Nationalitäten gegen 23.30 Uhr aneinandergeraten. Die Polizisten hätten kurze Zeit später zahlreiche Personen angetroffen, die sich "völlig unkooperativ" verhielten, so die Polizei. Fragen der Polizei wollten sie nicht beantworten. Außerdem haben die Beamten vier Tatverdächtige im Alter von 15 und 25 Jahren mit zur Wache genommen und dort befragt. Zu den Ergebnissen ist bisher nichts bekannt. Andere am Streit Beteiligte seien bei Eintreffen des Großaufgebots bereits geflüchtet.

Patronenhülsen am Tatort

Die Polizei ist mit rund einem Dutzend Streifenwagen ausgerückt. Dazu hat sie Unterstützung durch die im Stadtteil stationierte Einsatzhundertschaft erhalten. Am Einsatzort haben die Beamten eine Patronenhülse gefunden. Die Polizei ermittelt weiter.

Stand: 04.05.2017, 18:21