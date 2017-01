Polizei meldet: Drogendealer im Ruhrgebiet gefasst

Insgesamt 18 Personen seien im Visier der Ermittler von der Polizei Oberhausen und der Staatsanwaltschaft Duisburg, teilten die Behörden am Dienstag (31.01.2017) gemeinsam mit. Mehrere Durchsuchungen und Festnahmen hätten zur Überführung einer Dealerbande geführt. Die Beschuldigten sind zwischen 19 und 54 Jahre alt.

Acht mutmaßliche Drogendealer sitzen nach Anordnung des Amtsgerichts Duisburg in Untersuchungshaft. In einem Fahrzeug hätten die Ermittler 3,5 Kilogramm Kokain, 500 Gramm Heroin und 1 Kilogramm Streckmittel gefunden. Details wollen die Ermittler erst auf einer gemeinsamen Pressekonferenz am Mittwochnachmittag (01.02.2017) mitteilen.

Stand: 31.01.2017, 11:24