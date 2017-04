Imposante Schiffsparade auf dem Rhein-Herne-Kanal

Wer lieber trockenen Fußes unterwegs ist, kommt beim parallel stattfindenden Ruhrgebietswandertag auf seine Kosten. Unter dem Motto "WasserWanderLust" können die Besucher verschiedene Tourenangebote per Rad und zu Fuß oder auf einem Ausflugsschiff erleben.

Die Veranstalter rechnen mit tausenden Besuchern, die von Brücken und dem Ufer aus die Schiffsparade mit Motorsportbooten, Fahrgastschiffen, Kanus, Ruderbooten und Stand-Up-Paddlern verfolgen werden. Start des Spektakels ist um 14.00 Uhr am Nordsternpark in Gelsenkirchen. Ziel ist der Kaisergarten in Oberhausen, wo ein großes Familienfest mit Live-Musik und Mitmachaktionen stattfindet.

Stand: 30.04.2017, 12:39