Großeinsatz wegen Scheunenbrands in Bochum

Ein Feuer auf einem Bauernhof im Bochumer Stadtteil Stiepel beschäftigt noch immer die Feuerwehr. Am Montagabend (06.11.2017) waren in einer Scheune rund 2.000 Kubikmeter Stroh, Heu und Holzpellets in Brand geraten.

Löscharbeiten sind aufwändig

Die Scheune musste leergeräumt werden

Über 100 Einsatzkräfte von Berufs- und Freiwilliger Feuerwehr, sowie Helfer des THW waren in der Spitze im Einsatz. Eine Feuerwehrfrau wurde leicht verletzt. Neben den aufwändigen Löscharbeiten an der Scheune musste das Gebäude mit Radladern und Traktoren leergeräumt werden. Die Heuballen wurden auf ein anliegendes Feld gebracht und werden dort noch immer gelöscht. Die Löscharbeiten an der Scheune selbst sind nach über 16 Stunden beendet, so die Feuerwehr. Die Aufräumarbeiten laufen bereits.

Rauchgeruch über Bochum

Warum die Scheune in Flammen aufgegangen ist, ist noch völlig unklar. Ermittler der Polizei suchen nun nach der Brandursache. Wegen der noch immer qualmenden Stroh- und Heuhaufen auf der Wiese neben der Scheune ist in Bochum-Stiepel und in den angrenzenden Stadtteilen nach wie vor Brandgeruch wahrnehmbar. Eine Gefahr für die Anwohner besteht aber nicht.

Stand: 07.11.2017, 09:54