Elektroschiff statt Dreckschleuder – Neuer Antrieb auch fürs Wasser

Auf dem Rhein zwischen Emmerich und Duisburg sind täglich Hunderte Schiffe unterwegs und verschmutzen die Luft. Das soll sich bald ändern, ab 2019 gelten EU-weit verschärfte Umweltauflagen für neue Schiffe. Die sind dann sogar strenger als die Euro-6-Norm für Autos.

Umrüstung oft zu teuer

" Das Problem ist aber, dass Binnenschiffe bis zu 60 Jahre alt sind, Motoren oft erst nach 20 Jahren ausgetauscht werden ", so Benjamin Friedhoff vom Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme (DST) an der Uni Duisburg. Der Einbau neuerer Motoren oder einer Abgasreinigung mit Harnstoff scheitert oft am Portemonnaie der Binnenschiffer.

Alternativen im Testbetrieb

Am Duisburger Institut forschen Ingenieure an klimafreundlicheren Schiffsantrieben. Beispiel Flüssiggas, das LNG: der Ausstoß von Feinstaub, Schwefel- und Stickoxiden ist durch LNG-Motoren deutlich geringer als bei herkömmlichen Motoren. In der Seeschifffahrt und bei Fahrgastschiffen wird der Treibstoff schon erprobt. Die Schiffe nutzen dabei Teile der Ladung als Treibstoff.

Noch fehlen Tankstellen

" Für Binnenschiffe ist das schwierig, weil sie weniger Platz für die Tanks haben ," sagt Benjamin Friedhoff vom Entwicklungszentrum für Schiffstechnik und Transportsysteme (DST). Und es gibt dafür keine Tankstellen. Am Duisburger Hafen soll Ende 2017 zumindest eine mobile Tankstelle stehen, allerdings dann zunächst nur für LKW und kleinere Schiffe.

Schiff mit Elektro-Antrieb

Noch genießt es Exotenstatus: Das Elektro-Schiff. Auf Binnenseen und im Fährverkehr ist es schon unterwegs, als Antrieb für große Güterschiffe ist es technisch aber noch nicht ausgereift. " Brennstoffzellen auf Binnenschiffen sind machbar, aber der Wert der Batterie, übersteigt oft den Wert des Schiffes ", beschreibt Maschinenbauer Benjamin Friedhoff die Schwierigkeit, E-Schiffe rentabel zum machen.

Der Naturschutzbund NRW fordert deshalb von der Politik klare gesetzliche Regelungen: Partikelfilter und Umrüsten auf Flüssiggas.

Stand: 04.08.2017, 17:03