Säugling kämpft nach Misshandlung um sein Leben

In Herne sollen Eltern ihren sieben Wochen alten Säugling so schwer misshandelt haben, dass er in akuter Lebensgefahr schwebt. Der 30-jährige Vater und die 32 Jahre alte Mutter hatten den Jungen am Samstag (07.01.2017) in eine Kinderklinik im angrenzenden Datteln gebracht, wie die Polizei am Sonntag mitteilte. Wegen der schweren Verletzungen des Kindes schalteten die Ärzte die Polizei ein.

Kind auf Intensivstation in Münster

Im Zuge der Ermittlungen sei schließlich der Verdacht auf die Eltern gefallen. Sie wurden wegen Kindesmisshandlung festgenommen und sitzen seit Sonntag in Untersuchungshaft. Dem Vater wirft die Staatsanwaltschaft sogar vor, er habe versucht, das Kind zu töten. Der Zustand des Jungen war auch am Sonntag sehr kritisch. Er wird auf einer Intensivstation in Münster behandelt.

Stand: 08.01.2017, 16:36