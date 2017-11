S6-Strecke in Essen bis April gesperrt

Gerne verkündet er es nicht - das ist Gerd Matschke von der Deutschen Bahn beim Pressetermin am Dienstag (14.11.2017) anzusehen. Der Streckenabschnitt der S6 zwischen Essen Hauptbahnhof und Kettwig soll mindestens bis Mitte April gesperrt bleiben. Mitte Oktober wurden in Höhe des S-Bahnhofes "Essen Hügel" zunächst Schäden an einer Befestigungsmauer am Bahndamm festgestellt. Wenig später war klar: Bergschäden sind die Ursache.

Die Bahn hat zusammen mit Experten der Bezirksregerung Arnsberg in den vergangenen Wochen zahlreiche Probebohrungen an der Strecke durchgeführt. Aus altem Kartenmaterial ging hervor, dass an der Stelle am Baldeneysee zahlreiche Kohleflöze vorhanden sind und dass dort auch vor rund 250 Jahren Bergbau betrieben wurde. Insgesamt gab es bisher 40 Probebohrungen auf 1,5 Kilometern Bahnstrecke. "Dabei kam heraus, dass unter der Strecke 11 Flöze mit sieben großen Hohlräumen vorhanden sind" , so Gerd Matschke.

Witterung könnte Arbeiten verzögern

Für die Bauarbeiten müssen Schienen entfernt werden

Seit Wochen bereits laufen Bohrungen und Verfüllungsarbeiten parallel. Und das sogar rund um die Uhr, auch am Wochenende. Schienen wurden abmontiert. Bis zu 100 Kubikmeter Betongemisch werden täglich in die Erde verfüllt. Allein vier Kubikmeter Wasser pro Stunde werden benötigt, um die Bohrgeräte zu kühlen.