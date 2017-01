Ansturm auf Sozialverbände im Ruhrgebiet

Immer mehr Menschen im Ruhrgebiet wenden sich hilfesuchend an Sozialverbände. Dadurch verzeichnen diese in den vergangenen Monaten nach eigenen Angaben einen enormen Zuwachs an Mitgliedern. In Essen und Oberhausen hat sich beispielsweise die Mitgliederzahl des Sozialverbandes VdK fast verdoppelt.

Der Hauptgrund dafür sei die steigende Armutsgefahr, sagen die Sozialverbände. " Es gibt hier sehr viele Menschen die Probleme haben. Zum Beispiel die typische Malocher-Vita. Viele sind schockiert, wenn sie sehen, was sie an Rente bekommen. Die prekäre Beschäftigung von heute ist ja die drohende Altersarmut von morgen ", sagte Matthias Veit vom Sozialverband Deutschland dem WDR .