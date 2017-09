"Bezahl-was-du-willst"-Prinzip funktioniert

Zahl der Besucher verdreifacht

Flusspferd im Zoo Münster

Gute Erfahrungen haben auch die Zoos in Dortmund und Münster mit dem "Bezahl-was-du-willst"-Prinzip gemacht. Der Allwetterzoo Münster konnte seine Besucherzahlen während des letztes Testlaufes im Dezember 2016 verdreifachen. Der Umsatz an den Kassen, in der Cafeteria und auf den Parkplätzen stieg um rund 60 Prozent.

Auch im Dortmunder Zoo verdoppelte sich die Zahl der Gäste mit freier Preisbestimmung im Advent des vergangenen Jahres. Der Umsatz stieg im Vergleich zur selben Zeit des Vorjahres sogar um gut 70 Prozent.

Freier Eintritt, mehr Besucher

Besucher im Museum Folkwang

Einen ganz anderen Weg gehen andere Ruhrgebietsmuseen. So brauchen Besucher des Folkwangmuseums in Essen seit Mitte 2015 gar keinen Eintritt - zumindest für einen Besuch in der ständigen Sammlung - bezahlen. Im ersten Jahr hatten sich die Besucherzahlen im Jahresdurchschnitt mehr als verdoppelt. Laut Museum nutzen vor allem Kinder und Jugendliche das Angebot. Eine Spende der Krupp-Stiftung macht den freien Eintritt noch weitere Jahre lang möglich.

Für die städtischen Museen in Dortmund gilt seit Januar 2017 ebenfalls ein neues Preismodell: Der erste Besuch eines Hauses kostet einmalig fünf Euro, danach können die Besucher bis zum Jahresende kostenlos auch die Dauerausstellungen der anderen städtischen Museen besuchen.