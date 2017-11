Die Künstlerin Rosemarie Koczÿ ist kein Holocaust-Opfer. Das haben Stadt und Kunsthalle Recklinghausen im Rahmen einer zur Zeit laufenden Ausstellung herausgefunden. Koczÿ hatte sich stets als Opfer des Holocaust ausgegeben und darauf auch ihre Kunst bezogen.

Ihre Werke finden sich unter anderem im Guggenheim-Museum in New York und in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Jerusalem. Sie wurde 1939 in Recklinghausen geboren. Seit Mitte der 80er-Jahre lebte sie in den USA , wo sie 2007 starb.

Belege für christliche Abstammung

Rosemarie Koczÿ, 1978

Die Nachforschungen der Stadt in Standesamts- und Melderegistern belegen, dass Rosemarie Koczÿ keine Jüdin war, sondern ebenso wie ihre Eltern und Großeltern römisch-katholisch.



Die Eltern mussten anlässlich ihrer Hochzeit 1938 einen sogenannten Arier-Nachweis vorlegen, um heiraten zu dürfen. Auch den hat der Recklinghäuser Stadtarchivar Matthias Kordes gefunden. Auch Koczÿs Angaben, wonach sie als Kind im Konzentrationslager Traunstein - einem Außenlager des KZ Dachau - gewesen sein soll, sind nicht zu belegen: "Das war ein reines Männerlager. Da gab es keine Kinder" , so Matthias Kordes.

Kein Eintrag im Opferbuch der Stadt

Die Lebenslüge der Rosemarie Koczÿ fiel anlässlich der Ausstellung von mehr als 100 Arbeiten, die die Künstlerin nach ihrem Tod 2007 ihrer Geburtsstadt Recklinghausen vermacht hatte, auf. Denn ihr Name war nicht im Opferbuch der Stadt verzeichnet.