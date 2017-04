Auf die Plätze, Rettung, los!

Wenn sich Rettungsschwimmer zu Wettkämpfen treffen, geht es in den Becken schon einmal unkonventionell zu. Die Badekleiderverordnung wird nämlich beim Kleiderschwimmen außer Kraft gesetzt. Das hat natürlich einen Sinn, weil ein Rettungsschwimmer im Ernstfall vielleicht keine Badekleidung dabei hat - oder keine Zeit, sie anzuziehen.

Schnelligkeit, Geschicklichkeit und Ausdauer im Wasser

Rund 300 Rettungsschwimmer aus ganz NRW treffen sich am Samstag (29.04.2017) zum Rescue-Cup in Mülheim/Ruhr. Dabei müssen sie aber nicht nur im Schwimmbecken zeigen, dass sie schnell Hindernisse umschwimmen und ausdauernd Menschenattrappen abschleppen können.

Beim Kleiderschwimmen zählt nicht nur die Geschwindigkeit

Eine Wettbewerbseinheit spielt sich auf dem Trockenen ab. Eine Schule und ein Einkaufszentrum dienen als Kulisse. Hier werden die Teilnehmer in Rollenspiele verwickelt, in denen sie zeigen müssen, ob sie einen medizinischen Notfall richtig einschätzen können und was sie hinsichtlich Herzmassage, stabiler Seitenlage und Beatmung drauf haben.

Großes Anliegen: Nachwuchsförderung

Besonders bei Jungendlichen sind die Wettkämpfe sehr beliebt. Bei Landesmeisterschaften sind die Jüngsten erst acht Jahre alt, bei Deutschen Meisterschaften liegt die Altersgrenze bei zwölf Jahren.

Wettbewerbe, wie der Rescue-Cup müssen im Frühjahr stattfinden, bevor die Freibadsaison richtig Fahrt aufnimmt. Denn sonst haben die Wettkampfrichter keine Zeit - sie müssen dann ja in den Schimmbädern aufpassen, dass nichts passiert.

Stand: 29.04.2017, 16:39