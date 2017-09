Rekordzahlen bei Briefwahl-Anträgen an Rhein und Ruhr

Die Nachfrage sei schon in der Anfangsphase so groß wie nie zuvor gewesen, berichten die Wahlleiter. In Bottrop hat das Wahlamt bereits jetzt an elf Prozent der Wahlberechtigten die Stimmzettel per Post zugeschickt. Bei der jüngsten Bundestagswahl waren es zum selben Zeitpunkt gut sechs Prozent.

Rekordzahlen erwartet

In Städten wie Herne, Mönchengladbach, Düsseldorf, Bochum oder Recklinghausen sei die Anzahl der bisher angeforderten Briefwahlunterlagen laut Wahlleiter ebenfalls so hoch wie selten zuvor.

In Mülheim haben bisher rund 17.000 Menschen die Briefwahl beantragt. Die Stadt rechnet mit gut 25.000 Briefwählern - das würde den bisherigen Rekord bei der Bundestagswahl 2005 knacken.

Städte setzen mehr Personal ein

Die Wahlleiter der Kommunen erwarten, dass bis zur Bundestagswahl am 24. September die Anträge auf Briefwahl weiter deutlich ansteigen werden. Viele Städte setzen für die Briefwahl mehr Personal ein. Dazu gehört unter anderem Mülheim. Witten hat bereits die Anzahl der Briefwahlbezirke erhöht.