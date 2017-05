Rechtspopulistischer Verein wirbt mit Gratis-Zeitungen für die AfD

Die Alternative für Deutschland (AfD) erhält im Landtagswahlkampf offenbar Unterstützung durch den "Verein zur Erhaltung der Rechtsstaatlichkeit und der bürgerlichen Freiheiten". In Duisburg-Laar sind in mehreren Briefkästen Zeitungen mit dem Titel "Extrablatt für die Landtagswahl" aufgetaucht. Aber nicht nur dort – in den kommenden Tagen soll die Ausgabe nach Vereinsangaben millionenfach in ganz NRW verteilt werden.

Hauptthema ist die Asylpolitik

Die Artikel sind im Stile bekannter Boulevardzeitungen aufgebaut – kurze Texte, große Bilder und bunte Grafiken. Die Texte haben Überschriften wie " Die Asylindustrie - ein Milliardengeschäft ". Sie thematisieren einen " Millionen-Migrantenstrom ", aber auch eine " verfehlte Frühsexualisierung unserer Kinder ". Damit kommt das Blatt inhaltlich nah an die Ansichten der rechtspopulistischen AfD. Gleichzeitig kommt ein Wahlcheck auf den letzten Seiten zu der Empfehlung, die Alternative für Deutschland zu wählen.

Keine Absprachen mit der AfD

David Bendels, Vereinsvorsitzender

Laut Verein weiß die AfD nichts von der Wahlwerbung durch das "Extrablatt für die Landtagswahl". Der Vereinssprecher und ehemalige CSU -Mann David Bendels sagte dem WDR : " Wir unterstützen die AfD nicht offiziell mit deren Wissen oder Billigung, da dies gesetzlich nicht zulässig ist. " Bendels nennt den Verein in einem Grußwort auf der Homepage " bewusst parteipolitisch ungebunden ". Politikwissenschaftler Dr. Martin Florack kritisiert das Blatt und spricht nur von einem mutmaßlich unabhängigen Verein: " Es ist Wahlwerbung, aber sie ganz gut getarnt. "

Millionenauflage mit Spenden finanziert

Offizielle Verbindungen zur AfD oder anderen europäische Rechtspopulisten weist Vereinssprecher Bendels zurück. Die Arbeit finanziere sich über Spenden von insgesamt 14.000 Unterstützern. Von diesem Geld würden auch die 2,6 Millionen Exemplare des "Extrablatts" gedruckt, die seit Samstag (29.04.2017) in ganz NRW verteilt werden, heißt es vom Verein.

Discounter wussten nichts von Werbebeilage

Den Zeitungen in Duisburg-Laar lagen auch Werbeprospekte zweier Discounter bei. Sowohl Lidl, als auch Netto zeigen sich auf WDR-Nachfrage überrascht und distanzieren sich von Diskriminierung. Netto sagt, die Beilage im Extrablatt sei " nicht gezielt von uns beauftragt " worden.

Stand: 02.05.2017, 19:54