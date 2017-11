Anschlag auf Essener Weihnachtsmarkt geplant?

Mehr als 500 Polizisten haben am frühen Dienstagmorgen (21.11.2017) in Essen, Kassel, Hannover und Leipzig insgesamt acht Wohnungen durchsucht. Es besteht gegen sechs Syrer der Verdacht der Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung, erklärte Innenminister Herbert Reul ( CDU ). Ein 20-Jähriger wurde in Essen festgenommen.

Außerdem sollen die Beschuldigten nach Angaben der ermittelnden Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt " einen Anschlag mit Waffen oder Sprengstoff auf ein öffentliches Ziel in Deutschland vorbereitet haben ". Die Planung des Anschlags sei aber noch nicht abgeschlossen gewesen.

Anschlagsziel Essen?

Nach Information des Hessischen Rundfunks soll das Ziel eines Anschlags der Weihnachtsmarkt in Essen gewesen sein. NRW-Sicherheitskreise bestätigten das dem WDR allerdings nicht. Der Frankfurter Staatsanwalt Christian Hartwig sagte, Hinweise auf ein konkretes Ziel gebe es nicht.

Bei den Beschuldigten handelt es sich um sechs syrische Staatsangehörige im Alter zwischen 20 und 28 Jahren. Sie sollen in den vergangenen Jahren als Asylantragsteller nach Deutschland gekommen sein, teilten die Ermittler in Frankfurt mit. Die sechs Männer stehen im Verdacht, Mitglieder der Terrorgruppe IS zu sein. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Stand: 21.11.2017, 11:50