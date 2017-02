Rauchwolke über Oberhausen: Fenster geschlossen halten

Die Behörden in Oberhausen warnen vor einer Schadstoffwolke. Anwohner werden gebeten, Türen und Fenster geschlossen zu halten und ihre Wohnungen nicht zu verlassen. In einer Chemiefirma in Oberhausen ist ein Behälter mit Schwefelsäure gebrochen, die Ursache dafür ist bisher unklar. Die Flüssigkeit sei am Donnerstagmorgen in ein Auffangbecken gelaufen und werde kontrolliert abgepumpt, sagte ein Sprecher der Feuerwehr.

Betroffen ist auch die A42. Dichter Rauch behindert auch den innerstädtischen Verkehr, die Polizei hat den Bereich um den Chemiebetrieb weiträumig abgesperrt. Mehrere Menschen im direktem Umkreis der Firma wurden in Sicherheit gebracht. Laut Polizei lässt sich bisher nicht ausschließen, dass der Rauch schädlich ist.

Stand: 16.02.2017, 08:03