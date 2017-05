Ehepaar soll Rauchen auf Terrasse verboten werden

Sich in den Garten setzen und entspannt eine Zigarette anzünden – für Andrea und Dirk Dowe gehört das eigentlich zur Lebensqualität. Doch entspannt ist hier schon lange nichts mehr. Denn wenn die beiden nach Feierabend rauchend auf der Terrasse ihres Reihenhäuschens in einem Dortmunder Vorort sitzen, gibt es regelmäßig Zoff mit den Nachbarn.

Streit schwelt schon lange

Seit drei Jahren streiten sich die Nachbarn. Nämlich genau seitdem die Dowes ein gläsernes Dach über ihre Terrasse bauten. Jetzt ziehe der Zigarettenqualm wie durch einen Kamin auch hinaus in die Schlafzimmer der Nachbarn nebenan, sagen die.

Ärger selbst zwei Häuser weiter

Als "Kettenraucher" wurden die Dowes schon bezeichnet - dabei rauchen die beiden nach eigenen Angaben "nicht mal" eine Schachtel pro Tag. Und das schließlich auf eigenem Grund und Boden. Doch nicht nur dem direkten Nachbarn sind sie dabei ein Dorn im Auge: Auch die Familie im übernächsten Haus zeigt sich mittlerweile genervt von der Qualmerei.

Streit ums Rauchen in der Reihenhaussiedlung

Irgendwann stand dann sogar die Polizei vor der Tür. Der Vorwurf: Es würde Marihuana konsumiert. Überall im Garten hätten die Beamten nach Cannabis-Pflanzen gesucht, erzählt Andrea Dowe - aber nichts gefunden.

Richterin machte Ortstermin

Beim Amtsgericht Dortmund wollten die rauchempfindlichen Nachbarn 2015 erreichen, dass die Dowes nur noch in eingeschränkten Zeiten rauchen dürfen. Und ab 21 Uhr abends gar nicht mehr. Aber damit nicht genug: Auch in ihrer Küche soll ihnen das Rauchen untersagt werden, wenn gleichzeitig die Dunstabzugshaube eingeschaltet ist, denn die entlüftet nach außen.

Auch das empfinden die Nachbarn als unerträglich. "Dann frage ich mich" , sagt Andrea Dowe, "was schreibt man mir als nächstes vor?" . Vielleicht, so mutmaßt sie sarkastisch, dürfe sie demnächst kein Sauerkraut mehr kochen. Beim Ortstermin konnte die Richterin jedenfalls nichts Störendes entdecken. Die rauchenden Nachbarn bekamen in erster Instanz Recht.

Daraufhin gingen die Kläger in Berufung vor das Dortmund Landgericht. Dort wird ab Donnerstag (04.05.2017) das Berufungsverfahren fortgesetzt. Die Kläger wollen erreichen, dass das Paar nur noch zu bestimmten Zeiten rauchen darf.

Stand: 04.05.2017, 14:43